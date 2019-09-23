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НОВОСТИ

Китайские СМИ предположили, что С-500 смогут сбивать метеориты

14:00 23.09.2019

Китайское издание Sina опубликовало статью, посвященную возможностям российских зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей». Журналисты полагают, что этим ЗРК по силам будет сбивать метеориты.

В статье сказано, что С-500 будет успешно поражать почти все типы современных летательных аппаратов. Говоря о возможной способности С-500 перехватывать даже небесные тела из космоса, авторы статьи напомнили о челябинском метеорите.

 «В социальных сетях это происшествие назвали «чудом работы С-500», потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала», - отметило Sina.  rueconomics.ru

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