Китайские СМИ предположили, что С-500 смогут сбивать метеориты
14:00 23.09.2019
Китайское издание Sina опубликовало статью, посвященную возможностям российских зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей». Журналисты полагают, что этим ЗРК по силам будет сбивать метеориты.
В статье сказано, что С-500 будет успешно поражать почти все типы современных летательных аппаратов. Говоря о возможной способности С-500 перехватывать даже небесные тела из космоса, авторы статьи напомнили о челябинском метеорите.
«В социальных сетях это происшествие назвали «чудом работы С-500», потому что, как говорят, в то время как раз проводились тестовые испытания новой системы, которая перехватила этот метеорит и успешно разрушила его, благодаря чему Земля никак не пострадала», - отметило Sina. rueconomics.ru
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