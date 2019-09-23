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Муфтий Гайнутдин за несколько дней "снизил" число мусульман в Москве

13:32 23.09.2019 Источник: Интерфакс

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что сегодня в Москве проживает свыше 2,5 млн приверженцев ислама.

"Только в одной Москве количество мусульман сегодня составляет более двух с половиной миллионов, не менее миллиона наших единоверцев проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге. В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман исчисляется сотнями тысяч", - заявил Гайнутдин в понедельник, выступая в Москве с докладом на VII съезде Духовного управления мусульман РФ.

Между тем 20 сентября глава Совета муфтиев озвучивал цифру в три-четыре миллиона проживающих в столице мусульман.

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