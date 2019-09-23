Причины несовпадений в базе данных московской лаборатории выясняются - Колобков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причины отличия базы данных московской антидопинговой лаборатории, переданной во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осведомителем, от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, выясняются экспертами в сфере цифровых технологий. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, - сказал Колобков. - В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны - будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие".

