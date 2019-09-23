0
0
86
НОВОСТИ

Причины несовпадений в базе данных московской лаборатории выясняются - Колобков

14:12 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причины отличия базы данных московской антидопинговой лаборатории, переданной во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) осведомителем, от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, выясняются экспертами в сфере цифровых технологий. Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году, - сказал Колобков. - В чем именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны - будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны мы продолжаем оказывать всевозможное содействие".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 23.09.2019
В Шотландии пилот остановил самолет, чтобы пропустить ежа
0
24
14:32 23.09.2019
Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
0
77
14:00 23.09.2019
Китайские СМИ предположили, что С-500 смогут сбивать метеориты
0
124
13:32 23.09.2019
Муфтий Гайнутдин за несколько дней "снизил" число мусульман в Москве
0
161
13:20 23.09.2019
Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс
0
168
13:05 23.09.2019
За последние пять лет среднемировые температуры оказались самыми высокими в истории наблюдений
0
185
13:00 23.09.2019
Иран освободил британский танкер Stena Impero - ТВ
0
174
12:32 23.09.2019
Спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с Китаем
0
190
12:20 23.09.2019
Окончательного решения о реформах системы госслужбы пока нет - пресс-секретарь премьера
0
202
12:05 23.09.2019
WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
0
238

Возврат к списку