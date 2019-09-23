В Шотландии пилот остановил самолет, чтобы пропустить ежа

15:00

Пилот самолета Saab 340 остановил самолет на взлетно-посадочной полосе в шотландском городе Сторновей, чтобы пропустить переходящего дорогу ежа. Маленькому животному потребовалось две минуты, чтобы завершить задуманное, сообщили в издании Metro.

Самолет выполнял рейс из Сторновея в шотландский Инвернесс. Пассажиры и пилот терпеливо ждали, пока еж не перейдет взлетно-посадочную полосу. ren.tv

