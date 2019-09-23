0
0
0
НОВОСТИ

В Шотландии пилот остановил самолет, чтобы пропустить ежа

15:00 23.09.2019

Пилот самолета Saab 340 остановил самолет на взлетно-посадочной полосе в шотландском городе Сторновей, чтобы пропустить переходящего дорогу ежа. Маленькому животному потребовалось две минуты, чтобы завершить задуманное, сообщили в издании Metro.

Самолет выполнял рейс из Сторновея в шотландский Инвернесс. Пассажиры и пилот терпеливо ждали, пока еж не перейдет взлетно-посадочную полосу.  ren.tv

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 23.09.2019
Дмитрий Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
0
77
14:12 23.09.2019
Причины несовпадений в базе данных московской лаборатории выясняются - Колобков
0
108
14:00 23.09.2019
Китайские СМИ предположили, что С-500 смогут сбивать метеориты
0
124
13:32 23.09.2019
Муфтий Гайнутдин за несколько дней "снизил" число мусульман в Москве
0
161
13:20 23.09.2019
Роскомнадзор готов создать список распространителей фейк-ньюс
0
168
13:05 23.09.2019
За последние пять лет среднемировые температуры оказались самыми высокими в истории наблюдений
0
185
13:00 23.09.2019
Иран освободил британский танкер Stena Impero - ТВ
0
174
12:32 23.09.2019
Спонсор республиканцев предостерег Трампа от торговой войны с Китаем
0
190
12:20 23.09.2019
Окончательного решения о реформах системы госслужбы пока нет - пресс-секретарь премьера
0
202
12:05 23.09.2019
WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
0
238

Возврат к списку