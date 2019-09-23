В Шотландии пилот остановил самолет, чтобы пропустить ежа
15:00 23.09.2019
Пилот самолета Saab 340 остановил самолет на взлетно-посадочной полосе в шотландском городе Сторновей, чтобы пропустить переходящего дорогу ежа. Маленькому животному потребовалось две минуты, чтобы завершить задуманное, сообщили в издании Metro.
Самолет выполнял рейс из Сторновея в шотландский Инвернесс. Пассажиры и пилот терпеливо ждали, пока еж не перейдет взлетно-посадочную полосу. ren.tv
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