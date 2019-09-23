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НОВОСТИ

Смоленков, которого называют агентом ЦРУ, объявлен в розыск как пропавший без вести

15:32 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший сотрудник Администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, объявлен в розыск, следует из базы данных МВД России.

Как отмечается в базе данных МВД РФ, Олег Смоленков 1969 года рождения считается пропавшим без вести, что и стало основанием для розыска.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту исчезновения Смоленкова в Черногории было возбуждено уголовное дело в России по статье "Убийство", но его расследование было приостановлено.

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