Около половины молодежи готова отложить рождение детей ради покупки жилья - опрос

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: почти половина молодёжи готова отложить рождение детей ради покупки жилья. Согласно исследованию «Авито Недвижимость», таких людей в возрасте до 25 лет набралось 44%.

В возрастной группе 25-35 лет подождать с ребёнком готовы лишь 19% опрошенных. Среди тех, кому от 36 до 45 лет, всего 11%.



Также ради покупки недвижимости многие россияне готовы отказаться от развлечений, салонов красоты, путешествий и даже продуктов питания. При этом 78% опрошенных в ближайшее пять лет собираются купить квартиру, несмотря на рост стоимости квадратного метра, отмечается в исследовании.



Сейчас в Москве средняя стоимость оплаты ипотеки в месяц составляет 35 тысяч рублей, пишет ТАСС. Говорит Москва