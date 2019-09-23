США хотят взять под контроль нефть на востоке Саудовской Аравии - Рухани

16:12 Источник: Интерфакс

Задачи ближневосточной политики США состоят в том, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения на востоке Саудовской Аравии и поставлять вооружения странам региона, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани в тегеранском международном аэропорту "Мехрабад" перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

"Причина действий (Вашингтона - ИФ) заключается в том, что США хотят полностью подчинить регион и взять под контроль всю нефть в восточной части Саудовской Аравии; и, конечно же, США борются за это с Китаем и с другими игроками", - приводит слова Рухани сайт президента Ирана.



"Американцы хотят воспользоваться такой возможностью, и они добиваются заключения оборонных контрактов на миллиарды долларов со странами региона, демонстрируя, что у них есть другие причины (помимо провозглашаемых - ИФ) для сохранения присутствия в регионе", - продолжил Рухани.

