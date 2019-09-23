Нарышкин назвал чушью заявления о слежке за ФБР из объектов посольства РФ в США
16:32 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал чушью заявления о слежке за ФБР со стороны российских дипломатов, осуществлявшейся из загородных комплексов [российского посольства]. Такое мнение он высказал журналистам на проходящем в Казани совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, отвечая на вопрос о прозвучавших в СМИ США утверждениях.
"Это чушь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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