Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании сирийского Конституционного комитета.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", - сказал он журналистам. "Он соберется в Женеве в течение ближайших недель", - добавил генсек всемирной организации.

