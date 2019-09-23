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Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

17:00 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании сирийского Конституционного комитета.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета", - сказал он журналистам. "Он соберется в Женеве в течение ближайших недель", - добавил генсек всемирной организации.

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