В Швейцарии провели поминальную службу по леднику
17:12 23.09.2019 Источник: Газета.Ru
В швейцарских Альпах прошла поминальная служба, призванная привлечь внимание к исчезновению ледника Пицоль, сообщает «Би-би-си».
В похоронном шествии приняли участие десятки одетых в траурную одежду людей, как местных, так и туристов. Они поднялись на высоту 2700 м, чтобы почтить остатки ледника. Достигнув ледника, священник и ученые произнесли траурные речи, а в память о леднике возложили венок. Член местной ассоциации по защите климата Алессандра Дегиакоми рассказала, что с 2006 года Пицоль потерял 80% льдов.
Согласно исследованиям местных ученых, к 2050 году по крайней мере половина швейцарских ледников может исчезнуть. Газета.Ru
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