Президент США может вскоре снова встретится с главой Северной Кореи
18:25 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в скором времени может провести новую личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Это может скоро произойти", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН.
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