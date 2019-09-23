Президент США может вскоре снова встретится с главой Северной Кореи

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в скором времени может провести новую личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это может скоро произойти", - сказал он журналистам на полях Генассамблеи ООН.