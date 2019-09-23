В WADA уточнили, в чем проблема с базой данных московской лаборатории

18:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор рассказал, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. Комментарий Тейлора приводит газета "Нью-Йорк таймс".

"Были положительные результаты [допинг-проб], которые были удалены. Вопрос, почему? Мы дадим [российской стороне] возможность все объяснить", - сказал Тейлор.