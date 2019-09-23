Всероссийской федерации легкой атлетики продлили отстранение

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андресен.

Такое решение было принято на заседании совета IAAF, которое прошло в понедельник. Таким образом, российские легкоатлеты на чемпионате мира в Катаре выступят в нейтральном статусе.

"Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах", - сказал Андерсен.