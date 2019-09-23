Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро в основном завершено

19:17

Строители приступили к отделочным работам на станции «Лефортово» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который проверил как идет строительство станции, процесс идет полным ходом.«Станция сама по себе не является пересадочной и загруженной, но, тем не менее, она находится на стыке двух крупнейших проектов Москвы в области метростроения. Первый - это БКЛ с ее 33 станциями. И Некрасовская ветка, часть которой мы запустили», - заявил градоначальник.По словам гендиректора Мосметростроя Сергея Жукова, в декабре планируется завершить и работы на участке БКЛ «Авиамоторная - Лефортово». «У нас первый пусковой комплекс в этом году - две станции: станция «Авиамоторная» и станция «Лефортово» со своим оборотным тупиком. На сегодняшний момент выполнение строительно-монтажных работ - основных конструкций - завершено приблизительно на 90%. Мы приступили к архитектурно-отделочным работам. Сегодняшняя оценка - приблизительно 70%. Полным ходом идут работы, связанные с монтажом инженерных систем», - отметил Жуков.Марс Газизуллин, гендиректор Мосинжпроекта, который ведет работы на участке Некрасовской линии от «Косино» до «Авиамоторной», сообщил, что строительно-монтажные работы там планируется завершить тоже в декабре.