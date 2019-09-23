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Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро в основном завершено

19:17 23.09.2019

 Строители приступили к отделочным работам на станции «Лефортово» на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который проверил как идет строительство станции, процесс идет полным ходом.
«Станция сама по себе не является пересадочной и загруженной, но, тем не менее, она находится на стыке двух крупнейших проектов Москвы в области метростроения. Первый - это БКЛ с ее 33 станциями. И Некрасовская ветка, часть которой мы запустили», - заявил градоначальник.
По словам гендиректора Мосметростроя Сергея Жукова, в декабре планируется завершить и работы на участке БКЛ «Авиамоторная - Лефортово». «У нас первый пусковой комплекс в этом году - две станции: станция «Авиамоторная» и станция «Лефортово» со своим оборотным тупиком. На сегодняшний момент выполнение строительно-монтажных работ - основных конструкций - завершено приблизительно на 90%. Мы приступили к архитектурно-отделочным работам. Сегодняшняя оценка - приблизительно 70%. Полным ходом идут работы, связанные с монтажом инженерных систем», - отметил Жуков.
Марс Газизуллин, гендиректор Мосинжпроекта, который ведет работы на участке Некрасовской линии от «Косино» до «Авиамоторной», сообщил, что строительно-монтажные работы там планируется завершить тоже в декабре.

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