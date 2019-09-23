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Истребители НАТО в Латвии на прошлой неделе были "плотно" загружены работой...

20:10 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в течение последней недели шесть раз были подняты в воздух для сопровождения российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтикой. С таким утверждением выступило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В частности, согласно сообщению ведомства, в понедельник, 16 сентября, истребители НАТО сопроводили самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, а также два истребителя Су-27, которые направлялись с материковой части России в Калининградскую область.

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