Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась по поводу графы "против всех"
20:46 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Появление в бюллетенях для голосования графы "против всех" актуально при ограниченном выборе среди кандидатов и отсутствии реальной конкуренции на выборах. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете" в понедельник.
"Графа "против всех" актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей. Они не видят своего кандидата, но они, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать. И тогда графа "против всех" - это выход, избиратели таким образом реализуют свою гражданскую позицию", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, повлияло ли отсутствие такого пункта на итоги выборов в Мосгордуму.
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