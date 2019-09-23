Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась по поводу графы "против всех"

20:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появление в бюллетенях для голосования графы "против всех" актуально при ограниченном выборе среди кандидатов и отсутствии реальной конкуренции на выборах. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в интервью "Российской газете" в понедельник.

"Графа "против всех" актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей. Они не видят своего кандидата, но они, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать. И тогда графа "против всех" - это выход, избиратели таким образом реализуют свою гражданскую позицию", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос, повлияло ли отсутствие такого пункта на итоги выборов в Мосгордуму.