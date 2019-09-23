Трамп не видит угрозы со стороны РФ, но расширяет с Польшей военное сотрудничество
22:10 23.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.
"Мы подписываем совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. <...> Мы изучали это в течение многих лет, теперь это делается", - сказал американский лидер журналистам. При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты, вероятно, переместят своих военных в Польшу из других стран Европы. "Скорее всего, мы перебросим военных из других мест в Европе, а не будем направлять туда новый контингент", - уточнил Трамп.
Президента США также спросили, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что Соединенные Штаты видят угрозу со стороны России. "Нет, совсем так не думаю", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.
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