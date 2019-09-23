Дональд Трамп не исключил, что Белый дом опубликует его разговор с президентом Украины

22:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не угрожали Украине на высшем уровне прекращением финансовой помощи в случае отказа Киева от расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. С таким заверением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече со своим польским коллегой Анджеем Дудой на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я не просил... Я не делал такого заявления: вы должны сделать то-то, иначе я не предоставлю вам помощи. Я бы этого не делал", - подчеркнул Трамп, рассказывая о содержании своей беседы с Зеленским, спровоцировавшей скандал в Вашингтоне. При этом глава администрации США фактически высказался за активизацию действий властей Украины, направленных на борьбу с коррупцией. "Мы раздаем много денег Украине и другим государствам. Хочется видеть, чтобы [получающая такую помощь] страна не была коррумпированной", - отметил Трамп.

Кроме того, американский лидер допустил, что Белый дом обнародует стенограмму его беседы с Зеленским. "Когда вы увидите звонок, если вы его увидите, и, откровенно говоря, я надеюсь, что вы его увидите, вы обнаружите, что я так совершенно не поступал. И вы будете очень разочарованы, когда убедитесь в этом", - сказал Трамп, комментируя подозрения по поводу того, что он оказывал недопустимое давление на Зеленского.