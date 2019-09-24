0
0
49
НОВОСТИ

Трамп: США не нуждаются в посредниках для переговоров с Ираном

07:02 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не нуждаются в услугах посредников для налаживания переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нам не нужен посредник. Если Иран хочет чего-то добиться, то не думаю, что нам нужен посредник", - подчеркнул глава администрации США. У него поинтересовались, как он относится к попыткам президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником между США и Ираном. "Он мой друг, - сказал про Макрона Трамп, - но мы не ищем никаких посредников".

Кроме того, американский лидер по существу допустил проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани, хотя и отметил, что такой контакт не запланирован. "Встречи у нас не намечено. <...> В данный момент ничего не намечено", - сказал на этот счет Трамп. Однако, когда его попросили уточнить, исключает ли он такие переговоры, президент США ответил отрицательно. "Я никогда ничего не исключаю. С чего бы я стал это делать?" - заявил Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:40 24.09.2019
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
0
27
07:20 24.09.2019
Мадуро ночью отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным
0
67
22:26 23.09.2019
Дональд Трамп не исключил, что Белый дом опубликует его разговор с президентом Украины
0
467
22:10 23.09.2019
Трамп не видит угрозы со стороны РФ, но расширяет с Польшей военное сотрудничество
0
485
20:46 23.09.2019
Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась по поводу графы "против всех"
0
564
20:10 23.09.2019
Истребители НАТО в Латвии на прошлой неделе были "плотно" загружены работой...
0
582
19:17 23.09.2019
Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро в основном завершено
0
557
19:15 23.09.2019
Иран отпустил задержанный ранее танкер Stena Impero
0
586
19:11 23.09.2019
Почти 60 тысяч человек посетили фестиваль "100 лет спасаем жизни" в Москве
0
549
18:50 23.09.2019
Всероссийской федерации легкой атлетики продлили отстранение
0
630

Возврат к списку