Трамп: США не нуждаются в посредниках для переговоров с Ираном
07:02 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не нуждаются в услугах посредников для налаживания переговоров с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в понедельник на вопросы журналистов на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, состоявшейся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Нам не нужен посредник. Если Иран хочет чего-то добиться, то не думаю, что нам нужен посредник", - подчеркнул глава администрации США. У него поинтересовались, как он относится к попыткам президента Франции Эмманюэля Макрона выступить посредником между США и Ираном. "Он мой друг, - сказал про Макрона Трамп, - но мы не ищем никаких посредников".
Кроме того, американский лидер по существу допустил проведение в Нью-Йорке переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани, хотя и отметил, что такой контакт не запланирован. "Встречи у нас не намечено. <...> В данный момент ничего не намечено", - сказал на этот счет Трамп. Однако, когда его попросили уточнить, исключает ли он такие переговоры, президент США ответил отрицательно. "Я никогда ничего не исключаю. С чего бы я стал это делать?" - заявил Трамп.
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