Мадуро ночью отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным
07:20 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
НОВОСТИ
- 07:40 24.09.2019
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
- 07:02 24.09.2019
- Трамп: США не нуждаются в посредниках для переговоров с Ираном
- 22:26 23.09.2019
- Дональд Трамп не исключил, что Белый дом опубликует его разговор с президентом Украины
- 22:10 23.09.2019
- Трамп не видит угрозы со стороны РФ, но расширяет с Польшей военное сотрудничество
- 20:46 23.09.2019
- Глава ЦИК Элла Памфилова высказалась по поводу графы "против всех"
- 20:10 23.09.2019
- Истребители НАТО в Латвии на прошлой неделе были "плотно" загружены работой...
- 19:17 23.09.2019
- Строительство станции "Лефортово" Большой кольцевой линии метро в основном завершено
- 19:15 23.09.2019
- Иран отпустил задержанный ранее танкер Stena Impero
- 19:11 23.09.2019
- Почти 60 тысяч человек посетили фестиваль "100 лет спасаем жизни" в Москве
- 18:50 23.09.2019
- Всероссийской федерации легкой атлетики продлили отстранение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать