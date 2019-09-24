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НОВОСТИ

Мадуро ночью отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным

07:20 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

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