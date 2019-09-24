На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
07:40 24.09.2019 Источник: РОСБАЛТ
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Камчатке, передает "Росбалт". Его эпицентр находился в 142 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, глубина залегания очага составила 14 км.
По сообщению пресс-службы краевого ГУ МЧС, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой около одного-двух баллов.
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