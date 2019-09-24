0
0
146
НОВОСТИ

Синоптики назвали основные черты московской осени

08:00 24.09.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 24 сентября. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Во вторник погоду в столице и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушел за Урал. При переменной облачности местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 6-8 градусов тепла, по области до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что влажно-прохладная погода, слабый рост атмосферного давления, содержание кислорода в воздухе умеренно пониженное - такая погода характерна для московской осени. Осенью меняются биоритмы, становится труднее просыпаться, а днем часто отмечается сонливость, упадок физических сил, снижение умственной работоспособности, а еще чаще побаливает голова, ноют суставы и так далее. Рост погодообусловленных обострений опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной патологии, нарушения обменных процессов, психо-эмоциональных расстройств, обычно приходится именно на осенней период года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 24.09.2019
В МИД Эстонии сочли "исторически неточным" заявление об освобождении страны Красной армией
0
19
09:05 24.09.2019
Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил $42 трлн
0
58
09:00 24.09.2019
Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
0
68
08:40 24.09.2019
Опрос: Каждый десятый житель России экономит на лекарствах
0
99
08:20 24.09.2019
Япония и США: КНДР должна отказаться от баллистических ракет
0
129
07:40 24.09.2019
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
0
156
07:20 24.09.2019
Мадуро ночью отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным
0
194
07:02 24.09.2019
Трамп: США не нуждаются в посредниках для переговоров с Ираном
0
196
22:26 23.09.2019
Дональд Трамп не исключил, что Белый дом опубликует его разговор с президентом Украины
0
523
22:10 23.09.2019
Трамп не видит угрозы со стороны РФ, но расширяет с Польшей военное сотрудничество
0
543

Возврат к списку