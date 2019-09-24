Синоптики назвали основные черты московской осени

08:00 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 24 сентября. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Во вторник погоду в столице и области будет определять тыловая часть циклона, центр которого ушел за Урал. При переменной облачности местами еще не исключен небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 6-8 градусов тепла, по области до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление еще немного подрастет и в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что влажно-прохладная погода, слабый рост атмосферного давления, содержание кислорода в воздухе умеренно пониженное - такая погода характерна для московской осени. Осенью меняются биоритмы, становится труднее просыпаться, а днем часто отмечается сонливость, упадок физических сил, снижение умственной работоспособности, а еще чаще побаливает голова, ноют суставы и так далее. Рост погодообусловленных обострений опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной патологии, нарушения обменных процессов, психо-эмоциональных расстройств, обычно приходится именно на осенней период года.