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Япония и США: КНДР должна отказаться от баллистических ракет

08:20 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в рамках выполнения действующих резолюций Совета Безопасности ООН должна отказаться не только от ядерного оружия, но и от баллистических ракет всех типов. К такому единому мнению пришли главы оборонных ведомств Японии и США в ходе состоявшихся во вторник телефонных переговоров.

По данным японского общественного телевидения, в ходе телефонных переговоров министр обороны Японии Таро Коно, до недавнего времени возглавлявший японское внешнеполитическое ведомство, и министр обороны США Марк Эспер сошлись во мнении о том, что Пхеньян должен полностью и необратимо отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет всех типов. Стороны также подтвердили важность продолжения трехстороннего сотрудничества между Японией, США и Южной Кореей по проблеме КНДР на фоне серьезного разлада в отношениях между Токио и Сеулом.

В то же время президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что КНДР выполняет обязательства, взятые на себя ранее на двусторонних саммитах. "Откровенно говоря, он держит слово, данное по тем темам, которые мы обсуждали", - подчеркнул глава администрации США, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне и своих встречах с ним. При этом Трамп также отметил, что его не сильно беспокоят испытательные пуски ракет меньшей дальности, периодически осуществляемые Пхеньяном. США не обсуждали с КНДР вариант введения моратория на такие пуски, заявил президент. "Я в действительности не обсуждал это с Ким Чен Ыном. Это никогда не было частью нашей дискуссии. Мы обсуждали ядерные испытания и другие темы", - сказал Трамп.

КНДР летом этого года возобновила ракетные пуски в сторону Японского моря. По данным японских и южнокорейских военных, обычно речь идет об испытаниях баллистических ракет малой дальности.

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