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НОВОСТИ

Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН

09:00 24.09.2019

Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.

Юная активистка крайне эмоционально обвинила всех присутствующих в том, что те поколения, которые загрязняют окружающую среду больше всего, обременяют ее и ее сверстников экстремальными последствиями изменения климата.

"Вы украли мои мечты и мое детство пустыми словами",- бросила Грета Тунберг мировым лидерам.  u-f.ru

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