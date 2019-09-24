Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
09:00 24.09.2019
Подросток-активист по вопросам изменения климата Грета Тунберг открыла климатический саммит ООН гневным осуждением мировых лидеров за неспособность принять решительные меры по борьбе с изменением климата.
Юная активистка крайне эмоционально обвинила всех присутствующих в том, что те поколения, которые загрязняют окружающую среду больше всего, обременяют ее и ее сверстников экстремальными последствиями изменения климата.
"Вы украли мои мечты и мое детство пустыми словами",- бросила Грета Тунберг мировым лидерам. u-f.ru
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