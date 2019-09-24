Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил $42 трлн

09:05 Источник: Эхо Москвы

Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил 42 триллиона долларов. Это максимальный показатель среди всех стран мира. В настоящее время в банковской отрасли Китая насчитывается четыре с половиной тысячи финансовых организаций, в стране работают свыше 130 инвестиционных банков. Эхо Москвы