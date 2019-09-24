0
0
14
НОВОСТИ

Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил $42 трлн

09:05 24.09.2019 Источник: Эхо Москвы

Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил 42 триллиона долларов. Это максимальный показатель среди всех стран мира. В настоящее время в банковской отрасли Китая насчитывается четыре с половиной тысячи финансовых организаций, в стране работают свыше 130 инвестиционных банков.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 24.09.2019
В МИД Эстонии сочли "исторически неточным" заявление об освобождении страны Красной армией
0
2
09:00 24.09.2019
Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
0
59
08:40 24.09.2019
Опрос: Каждый десятый житель России экономит на лекарствах
0
90
08:20 24.09.2019
Япония и США: КНДР должна отказаться от баллистических ракет
0
119
08:00 24.09.2019
Синоптики назвали основные черты московской осени
0
141
07:40 24.09.2019
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
0
149
07:20 24.09.2019
Мадуро ночью отправился в Россию, чтобы встретиться с Путиным
0
186
07:02 24.09.2019
Трамп: США не нуждаются в посредниках для переговоров с Ираном
0
190
22:26 23.09.2019
Дональд Трамп не исключил, что Белый дом опубликует его разговор с президентом Украины
0
518
22:10 23.09.2019
Трамп не видит угрозы со стороны РФ, но расширяет с Польшей военное сотрудничество
0
537

Возврат к списку