В МИД Эстонии сочли "исторически неточным" заявление об освобождении страны Красной армией

09:20 Источник: Газета.Ru

В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сказано в твиттере ведомства.

В министерстве такие заявления сочли «исторически неточными». Представители ведомства также подчеркнули, что Эстония не участвовала во Второй Мировой войне, а также была оккупирована Советским Союзом и нацистской Германией.



В МИД Эстонии также отметили, что «у каждой стороны свой взгляд, но правда может быть одна, и она основана на фактах», а освобождение страны назвали длившейся 50 лет оккупацией.



«Мы отвергаем исторически неточные заявления МИД России», — подчеркнули в ведомстве. Газета.Ru

