На Украине намерены инициировать переговоры об установлении морской границы с РФ

09:32 Источник: Газета.Ru

Госучреждение Украины «Госгидрография» предлагает организовать «принудительные» переговоры с российскими властями, чтобы установить морскую границу между Украиной и Россией, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там отметили, что в 2003 году договор о российско-украинской государственной границе был заключен. Но в нем, по данным госучреждения, не были прописаны морские границы. Кроме того, в том же году был заключен и Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, по которому Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины.



«Согласно статье 1 этого Договора Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует», — подчеркнули в украинском ведомстве.



В связи с этим организация «предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ». Газета.Ru

