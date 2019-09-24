Сбитые у Хмеймима дроны стали более технически сложными - Минобороны

10:00 Источник: РБК

Сбитые у Хмеймима дроны стали более сложными с технической точки зрения: так, дальность полета одного из беспилотников составляет 150 км, а высота может достигать 4 км. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, добавив, что «это очень серьезно».

Несмотря на невзрачный вид беспилотников, для их изготовления потребовалось серьезное техническое образование, отметил Конашенков. Дрон был оснащен системой управления для навигации, тремя антеннами и специальными консолями для крепления боеприпасов, а другой беспилотник имел бензиновую двигательную установку.



«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — отметил генерал-майор (цитата по «РИА Новости»).

Авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в стране в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. РБК