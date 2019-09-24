0
0
66
НОВОСТИ

Сбитые у Хмеймима дроны стали более технически сложными - Минобороны

10:00 24.09.2019 Источник: РБК

Сбитые у Хмеймима дроны стали более сложными с технической точки зрения: так, дальность полета одного из беспилотников составляет 150 км, а высота может достигать 4 км. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, добавив, что «это очень серьезно».

Несмотря на невзрачный вид беспилотников, для их изготовления потребовалось серьезное техническое образование, отметил Конашенков. Дрон был оснащен системой управления для навигации, тремя антеннами и специальными консолями для крепления боеприпасов, а другой беспилотник имел бензиновую двигательную установку.

«Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — отметил генерал-майор (цитата по «РИА Новости»).

Авиабаза Хмеймим функционирует с начала российской операции в стране в 2015 году, периодически ее пытаются атаковать террористы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 24.09.2019
Объем задолженности субъектов РФ опустился ниже 2 трлн рублей
0
55
10:20 24.09.2019
Собчак сыграет в сериале Богомолова
0
97
10:05 24.09.2019
На Первом канале запустят комедийный аналог шоу "Голос"
0
107
09:32 24.09.2019
На Украине намерены инициировать переговоры об установлении морской границы с РФ
0
137
09:20 24.09.2019
В МИД Эстонии сочли "исторически неточным" заявление об освобождении страны Красной армией
0
151
09:05 24.09.2019
Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил $42 трлн
0
169
09:00 24.09.2019
Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
0
175
08:40 24.09.2019
Опрос: Каждый десятый житель России экономит на лекарствах
0
196
08:20 24.09.2019
Япония и США: КНДР должна отказаться от баллистических ракет
0
222
08:00 24.09.2019
Синоптики назвали основные черты московской осени
0
226

Возврат к списку