0
0
0
НОВОСТИ

Объем задолженности субъектов РФ опустился ниже 2 трлн рублей

10:32 24.09.2019 Источник: Известия

По данным на 1 сентября 2019 года, объем задолженности субъектов РФ составил 1,995 трлн рублей (на 1 августа — 2,016 трлн рублей), следует из материалов Минфина.

Отмечается, что отступить за критически важную отметку в 2 трлн рублей госдолга регионам позволили хорошая конъюнктура, бюджетная дисциплина и меры финансового ведомства. До такого уровня показатель не опускался с ноября 2014 года.

Как рассказал «Известиям» первый замминистра финансов Леонид Горнин, большинство регионов справились с задачей снижения своих обязательств и выполнили все свои обещания, это устойчивая платформа для реализации национальных проектов.

«На данный момент соотношение госдолга к собственным доходам составляет 22,5%. Это очень хороший показатель, особенно учитывая, что он раньше доходил до 40%, что вызывало беспокойство», — рассказал Горнин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 24.09.2019
Собчак сыграет в сериале Богомолова
0
97
10:05 24.09.2019
На Первом канале запустят комедийный аналог шоу "Голос"
0
107
10:00 24.09.2019
Сбитые у Хмеймима дроны стали более технически сложными - Минобороны
0
111
09:32 24.09.2019
На Украине намерены инициировать переговоры об установлении морской границы с РФ
0
137
09:20 24.09.2019
В МИД Эстонии сочли "исторически неточным" заявление об освобождении страны Красной армией
0
151
09:05 24.09.2019
Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил $42 трлн
0
169
09:00 24.09.2019
Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
0
175
08:40 24.09.2019
Опрос: Каждый десятый житель России экономит на лекарствах
0
196
08:20 24.09.2019
Япония и США: КНДР должна отказаться от баллистических ракет
0
222
08:00 24.09.2019
Синоптики назвали основные черты московской осени
0
226

Возврат к списку