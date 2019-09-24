На Первом канале запустят комедийный аналог шоу "Голос"

10:05 Источник: НГ-Online

На Первом канале 6 октября состоится премьера музыкального шоу "Щас спою", которое станет комедийным аналогом «Голоса». "Все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия - отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике", - сообщается в пресс-релизе телеканала. В каждом выпуске будут звучать выступления пяти вокалистов, а победителем среди них станет тот, кто "причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале".

Ведущий нового шоу Гарик Мартиросян назвал его "уникальным телевизионным приколом".

Вера Цветкова