На Первом канале запустят комедийный аналог шоу "Голос"
10:05 24.09.2019 Источник: НГ-Online
На Первом канале 6 октября состоится премьера музыкального шоу "Щас спою", которое станет комедийным аналогом «Голоса». "Все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия - отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике", - сообщается в пресс-релизе телеканала. В каждом выпуске будут звучать выступления пяти вокалистов, а победителем среди них станет тот, кто "причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале".
Ведущий нового шоу Гарик Мартиросян назвал его "уникальным телевизионным приколом".
Вера Цветкова
НОВОСТИ
- 10:32 24.09.2019
- Объем задолженности субъектов РФ опустился ниже 2 трлн рублей
- 10:20 24.09.2019
- Собчак сыграет в сериале Богомолова
- 10:00 24.09.2019
- Сбитые у Хмеймима дроны стали более технически сложными - Минобороны
- 09:32 24.09.2019
- На Украине намерены инициировать переговоры об установлении морской границы с РФ
- 09:20 24.09.2019
- В МИД Эстонии сочли "исторически неточным" заявление об освобождении страны Красной армией
- 09:05 24.09.2019
- Совокупный объем активов финансовой сферы Китая превысил $42 трлн
- 09:00 24.09.2019
- Шведская школьница отчитала мировых лидеров на климатическом саммите ООН
- 08:40 24.09.2019
- Опрос: Каждый десятый житель России экономит на лекарствах
- 08:20 24.09.2019
- Япония и США: КНДР должна отказаться от баллистических ракет
- 08:00 24.09.2019
- Синоптики назвали основные черты московской осени
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать