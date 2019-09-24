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Курс евро на Мосбирже опустился до 70 рублей

12:05 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке 70 руб. 25 июля текущего года.

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