Курс евро на Мосбирже опустился до 70 рублей

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 0,24% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 70 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:01 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке 70 руб. 25 июля текущего года.

