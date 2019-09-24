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Гордума включила две площадки в опросный лист по месту возведения храма в Екатеринбурге

13:20 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты екатеринбургской городской думы утвердили две площадки для включения в опросный лист о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. В опросном листе остались участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом, передает корр. ТАСС из зала заседания гордумы.

Рабочая группа 20 сентября рекомендовала к исключению третью площадку под строительство храма на пересечении улиц Фурманова-Белинского, так как этот участок находится в федеральной собственности.

"Решение [об исключении площадки] принято", - сказал спикер гордумы Игорь Володин по результатам голосования.

Опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет 13 октября. По данным городского избиркома, всего для опроса будет изготовлено более 700 тыс. бюллетеней. На изготовление бюллетеней потребуется 1 млн рублей из городского бюджета, общая стоимость опроса составит 6 млн рублей. При этом, по словам руководителя аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек.

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