Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента
13:05 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.
"Решение (премьер-министра) было незаконным, лишенным юридической силы", - сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судьей Верховного суда.
Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.
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