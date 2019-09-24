Верховный суд Британии признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента королевства. Об этом объявила во вторник председатель Верховного суда Бренда Хейл.

"Решение (премьер-министра) было незаконным, лишенным юридической силы", - сказала она, добавив, что это единодушная позиция всех 11 судьей Верховного суда.



Вердикт инстанции, который не подлежит обжалованию, стал серьезным поражением правительства Джонсона, которому теперь придется возобновить работу законодательного органа.

