Исследование выявило российский город с наиболее обеспеченными, по их мнению, жителями
13:32 24.09.2019 Источник: Lenta.ru
Проведенное в 200 российских городах исследование показало, что наиболее обеспеченными себя считают жители города Кудрово Ленинградской области. Об этом говорится в материалах аналитиков Domofond (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В ходе исследования респондентам задавали вопросы о том, хватает ли им ежемесячного дохода на комфортную жизнь, устраивает ли их стоимость товаров в магазинах рядом с домом, считают ли они адекватными свои траты на оплату ЖКХ и других регулярных расходов. Ответы россияне ранжировали от одного до десяти. Методика исследования предполагает, что минимальный балл соответствует низкому уровню обеспеченности и наоборот.
Средний по стране показатель финансового благополучия горожан составил 3,9 балла — это на 0,4 балла ниже, чем показало аналогичное исследование годичной давности. Показатель Кудрово составил 5,8 балла. Второе место рейтинга занял еще один пригород Петербурга — Мурино (5,3 балла). Москве с показателем в 5,2 балла досталось третье место, Санкт-Петербург с 4,9 балла оказался на девятой строчке. Последние места рейтинга заняли два города Ростовской области: Шахты (2,4 балла) и Каменск-Шахтинский (2,5 балла).
Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск. Самыми неблагополучными в финансовом отношении признали себя жители Рубцовска в Алтайском крае.
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