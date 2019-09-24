Москва и ООН должны жестко ответить США, не выдавшим визы сенаторам РФ - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль уверен, что США нарушили международные правила, не выдав визы российским сенаторам для участия в Генассамблее ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию неприемлемой, требующей жесткой реакции Москвы и ООН.

"Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая, подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства, это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идет о двустороннем визите, речь идет о визите российской делегации на Генассамблею ООН", - сказал представитель Кремля журналистам. Он отметил, что в таком случае "Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, - это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк". "Каких-то иных рестрикций Соединенные Штаты вводить не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею", - подчеркнул Песков.



Он констатировал, что "сейчас эти правила были нарушены". "Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры", - указал пресс-секретарь российского лидера.

