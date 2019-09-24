Половина россиян не получает положенные им меры соцподдержки - Минтруд
14:12 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только половина россиян, которые имеют право на получение мер социальной поддержки от государства, фактически их получают. Об этом заявил заместитель директора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России Михаил Аронов.
"По данным 2018 года у нас было более 40 млн фактически получателей мер социальной поддержки. При этом, по нашим оценкам, примерно в два раза больше потенциальных получателей. То есть половина граждан не получают те меры соцподдержки, которые им положены", - сказал он на семинаре- совещании Фонда социального страхования.
Это связано тем, что получение услуг чрезмерно усложнено, граждане не знают о своих правах, а иногда мера соцподдержки слишком мизерная, пояснил Аронов.
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