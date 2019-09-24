В посольстве США невыдачу виз членам делегации РФ назвали "частным случаем"

14:32 Источник: Интерфакс

В посольстве США в Москве отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз членам российской делегации, планировавшей отправиться на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

"Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США", - заявили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе американской дипмиссии.



Как сообщил "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ.



"Семь сотрудников МИДа и еще трое, включая меня", - сказал Косачев, отвечая на вопрос, кто конкретно из делегации не получил визы.



Он добавил, что речь идет, в частности, о главе генерального секретариата МИД РФ Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.

