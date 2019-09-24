Видео задержания актера Павла Устинова вызывает вопросы - председатель ВС РФ
15:00 24.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Видео задержания актера Павла Устинова вызывает вопросы, — заявил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он подтвердил, что смотрел видеоролик. В частности, по словам Лебедева, непонятно, был ли приказ, чтобы задерживали именно этого человека, и если был, то кто его отдавал. Напомним, Тверской суд приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии. Судья Алексей Криворучко отказался смотреть видеозапись.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценка Кремлем несанкционированных акций в Москве перед выборами в Мосгордуму не изменилась. Об этом он сказал корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» на брифинге, отметив, что это были несогласованные акции в нарушение закона.
На вопрос корреспондент, видят ли в Кремле разницу между несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, пресс-секретарь президента сказал: «В данном случае констатировать мы можем только одно, что это были несанкционированные акции, это однозначный факт, все остальное, это тема для судебных решений и разбирательства».
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