Российским банкам могут разрешить вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, сообщила журналистам глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Чтобы банкам было разрешено устанавливать отрицательные ставки, как это установлено, например, в Европе и ряде других стран. <...> У рынка есть инициативы, но, как я сказала, решения такого не принято. <...> Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенного изменения законодательства, поэтому мы сейчас изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется", - сказала Данилова.

