Мадуро подтвердил, что прибыл на "российскую родину"
15:32 24.09.2019 Источник: Интерфакс
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что прибыл в Москву. "Мы прибыли на российскую родину (так в тексте) для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в твиттере.
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