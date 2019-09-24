0
0
151
НОВОСТИ

Мадуро подтвердил, что прибыл на "российскую родину"

15:32 24.09.2019 Источник: Интерфакс

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что прибыл в Москву. "Мы прибыли на российскую родину (так в тексте) для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в твиттере.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:36 24.09.2019
Собянин отметил преимущества электробусов в сравнении с дизельными автобусами
0
54
16:32 24.09.2019
Суд ЕС аннулировал ряд санкций против Януковича
0
62
16:22 24.09.2019
Ипотечный кредит Новикомбанка стал выгоднее
0
79
16:12 24.09.2019
Кандидатура Матвиенко вновь будет выдвинута на пост главы Совета Федерации
0
99
16:00 24.09.2019
Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире
0
110
15:12 24.09.2019
Российским банкам могут разрешить вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
0
197
15:00 24.09.2019
Видео задержания актера Павла Устинова вызывает вопросы - председатель ВС РФ
0
175
14:32 24.09.2019
В посольстве США невыдачу виз членам делегации РФ назвали "частным случаем"
0
206
14:12 24.09.2019
Половина россиян не получает положенные им меры соцподдержки - Минтруд
0
246
14:00 24.09.2019
Москва и ООН должны жестко ответить США, не выдавшим визы сенаторам РФ - Песков
0
248

Возврат к списку