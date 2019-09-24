Мадуро подтвердил, что прибыл на "российскую родину"

15:32 Источник: Интерфакс

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что прибыл в Москву. "Мы прибыли на российскую родину (так в тексте) для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в твиттере.