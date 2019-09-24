Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире
16:00 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать определенный срок проживания в купленной по льготной ставке квартире, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, для запуска программы готовится соответствующее постановление правительства, которое будет сформировано по "готовым лекалам" существующей льготной семейной ипотеки. "Там надо будет просто прописать критерии. Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое "молодая семья". И очевидно, что мы, наверно, будем [вносить] туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку [под 2%] купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области", - сказал Моисеев.
Необходимый срок проживания в купленной по льготной программе квартире сейчас обсуждается. "Как раз сегодня у нас намечено, может быть, успеем поговорить с Министерством по развитию Дальнего Востока и посмотрим, с ними обсудим. Реализовывать программу, скорее всего, будет Минфин с участием ДОМ.РФ", - отметил замминистра. Банк "ДОМ.РФ" будет якорным участником, все желающие банки также смогут участвовать в программе, добавил он.
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