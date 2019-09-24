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НОВОСТИ

Кандидатура Матвиенко вновь будет выдвинута на пост главы Совета Федерации

16:12 24.09.2019 Источник: Интерфакс

Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Фёдоров на заседании палаты в среду выдвинет кандидатуру Валентины Матвиенко для избрания председателем Совета Федерации на новый срок, других претендентов пока нет, сообщил глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Сегодня на заседании Совета палаты обсуждалось выдвижение кандидатур на пост председателя Совета Федерации. Решено, что завтра на пленарном заседании Николай Васильевич Фёдоров выдвинет кандидатуру Валентины Ивановны Матвиенко", - сказал Тимченко "Интерфаксу" во вторник.

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