Суд ЕС аннулировал ряд санкций против Януковича

16:32 Источник: РБК

Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Это следует из постановления суда, опубликованного на его сайте.

В частности, было отменено решение суда о продлении санкций против экс-президента Украины по 6 марта 2019 года. Объясняя принятое решение, суд указал, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, власти ЕС не получили от Киева полных доказательств того, что Янукович был причастен к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.



При этом воспользоваться своими активами в ЕС Янукович все равно не сможет, так как Совет ЕС в марте 2019 года другим своим решением заморозил их до 6 марта 2020 года и это решение Европейский суд пока не отменил. РБК