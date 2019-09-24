Суд ЕС аннулировал ряд санкций против Януковича
16:32 24.09.2019 Источник: РБК
Суд общей юрисдикции Евросоюза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Это следует из постановления суда, опубликованного на его сайте.
В частности, было отменено решение суда о продлении санкций против экс-президента Украины по 6 марта 2019 года. Объясняя принятое решение, суд указал, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для продления санкций. По мнению судей, власти ЕС не получили от Киева полных доказательств того, что Янукович был причастен к расхищению и выводу за рубеж бюджетных средств.
При этом воспользоваться своими активами в ЕС Янукович все равно не сможет, так как Совет ЕС в марте 2019 года другим своим решением заморозил их до 6 марта 2020 года и это решение Европейский суд пока не отменил. РБК
НОВОСТИ
- 16:36 24.09.2019
- Собянин отметил преимущества электробусов в сравнении с дизельными автобусами
- 16:22 24.09.2019
- Ипотечный кредит Новикомбанка стал выгоднее
- 16:12 24.09.2019
- Кандидатура Матвиенко вновь будет выдвинута на пост главы Совета Федерации
- 16:00 24.09.2019
- Условием ипотеки под 2% для молодых семей ДФО может стать проживание в купленной квартире
- 15:32 24.09.2019
- Мадуро подтвердил, что прибыл на "российскую родину"
- 15:12 24.09.2019
- Российским банкам могут разрешить вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
- 15:00 24.09.2019
- Видео задержания актера Павла Устинова вызывает вопросы - председатель ВС РФ
- 14:32 24.09.2019
- В посольстве США невыдачу виз членам делегации РФ назвали "частным случаем"
- 14:12 24.09.2019
- Половина россиян не получает положенные им меры соцподдержки - Минтруд
- 14:00 24.09.2019
- Москва и ООН должны жестко ответить США, не выдавшим визы сенаторам РФ - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать