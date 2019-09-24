Собянин отметил преимущества электробусов в сравнении с дизельными автобусами

16:36

Используемые в Москва электробусы имеют массу преимуществ по сравнению с дизельными автобусами. Это и комфортность, и более низкие суммарные затраты на эксплуатацию. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, электробусы, поставляемые в мегаполис отечественными автозаводами «КаМАЗ» и «ГАЗ» выгоднее дизельных автобусов и город планирует полностью отказаться от последних с 2021 года. «Будем приобретать только экологически чистый подвижной состав - электробусы и трамваи», - написал градоначальник в блоге на своем личном сайте.Как отмечает мэр, сейчас Москва сформировала самый большой парк электробусов среди европейских столиц. По улицам города ездят около 200 электробусов, до конца нынешнего года их будет уже около 300.Собянин обратил внимание горожан, что московские электробусы были специально приспособлены к российским климатическим условиям. «Система климат-контроля делает поездку комфортной в любое время года. Изучив опыт нашего близкого соседа Хельсинки, мы оснастили электробусы дополнительным отоплением – оно включается во время сильных холодов», - отметил мэр.