ЦБ РФ фиксирует снижение объема сомнительных операций в банковском секторе

17:00 Источник: РБК

Объем сомнительных операций в банковском секторе снижается, а объем операций с признаками обналичивания денежных средств в первом полугодии 2019 года сократился сразу в 2,1 раза, свидетельствуют данные ЦБ.

Самой популярной схемой обнала оказалась выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам. Объем таких операций составил 32 млрд руб., затем идут выдача юридическим лицам (14 млрд руб.) и ИП (2 млрд руб.). Для сравнения — за тот же период годом ранее объем операций по обналичиванию денежных средств через выдачу физлицам составил 53 млрд руб., юрлицам — 42 млрд руб. ИП — 4 млрд руб.

Сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза.



Среди секторов экономики, замеченных в сомнительных операциях, наибольший спрос на них показали строительный сектор (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%). РБК