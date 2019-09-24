Комитет СФ решил наградить Кадырова почетным знаком за развитие парламентаризма

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение наградить главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова почетным знаком Совета Федерации "За заслуги в развитии парламентаризма". Соответствующее решение принято на заседании комитета во вторник.

"По инициативе нашего комитета есть предложение наградить почетным знаком Кадырова Рамзана Ахматовича за большой вклад в государственное строительство и развитие законодательства Чеченской Республики", - сказал глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.



Он отметил, что Кадыров возглавляет республику с апреля 2007 года. "Результаты его деятельности мы все видим на экранах и в жизни. Он неоднократно являлся субъектом законодательной инициативы. В 2014 году награжден почетной грамотой Совета Федерации", - сказал сенатор.



Все члены комитета согласились с данным предложением, решение было принято единогласно.

