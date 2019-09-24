Тесты оборудования для устойчивого Рунета будут завершены к середине октября

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскомнадзор до середины октября завершит тесты оборудования для устойчивого Рунета. В настоящий момент заканчивается его монтаж на сетях основных операторов связи.

Об этом сообщил сегодня журналистам на форуме «Спектр-2019» глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что к пилотному проекту по тестированию оборудования присоединились все сотовые операторы. По словам Жарова, эксперимент идёт в разных вариантах — от лабораторных до полевых. После его окончания глава Роскомнадзора обещал рассказать о результатах.



1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети. Говорит Москва

