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Тесты оборудования для устойчивого Рунета будут завершены к середине октября

17:40 24.09.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскомнадзор до середины октября завершит тесты оборудования для устойчивого Рунета. В настоящий момент заканчивается его монтаж на сетях основных операторов связи.

Об этом сообщил сегодня журналистам на форуме «Спектр-2019» глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он отметил, что к пилотному проекту по тестированию оборудования присоединились все сотовые операторы. По словам Жарова, эксперимент идёт в разных вариантах — от лабораторных до полевых. После его окончания глава Роскомнадзора обещал рассказать о результатах.

1 мая Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.  Говорит Москва

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