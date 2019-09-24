Трамп заявил, что США хотят иметь партнеров, а не противников
18:30 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены прекратить политику "бесконечных войн" и стремятся к установлению партнерских отношений со странами мира вместо соперничества. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Америка готова к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению. Многие из ближайших друзей Америки когда-то были нашими самыми большими врагами. США никогда не верили в наличие постоянных врагов. Мы хотим иметь партнеров, а не противников. Америка знает, что, хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир", - сказал он.
По словам Трампа, именно по этой причине Вашингтон начал проведение "смелой политики на Корейском полуострове".
"Наша позиция во всем мире предельно ясна: <...> цель Америки не заключается в том, чтобы продолжать все эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются", - заявил американский лидер.
"Имея перед собой эту цель, моя администрация также стремится воплотить в жизнь надежду на более светлое будущее в Афганистане", - добавил он.
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