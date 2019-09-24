Половина новых клиентов МКБ получили бесплатное обслуживание на три месяца

18:16

Новые клиенты Московского кредитного банка (МКБ) активно использовали возможности пакета «Оптимальный», который позволяет получить три месяца бесплатного обслуживание счета на три месяца. С 1 сентября года каждый второй новый клиент МКБ воспользовался условиями акции, которая завершится 30 сентября.Пакет «Оптимальный» ориентирован на компании, которые развивают бизнес, в рамках этого тарифа предлагается до 4% годовых на остаток по счету, самоинкассация через терминалы с комиссией 0,39%, бесплатный выпуск корпоративной карты, бесплатный пересчет наличности для внесения на счет и бесплатное перечисление средств на счета физических лиц (до 100 000 руб. ежемесячно). «Мы уверены в том, что наши новые клиенты по достоинству оценят удобство сервиса МКБ и выгоду тарифов. Банк предлагает абсолютно универсальную тарифную линейку, а также полный набор современных цифровых финансовых продуктов. Для нас очень важно предлагать клиенту услуги, которые полностью бы закрывали его финансовые потребности», – заявил вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ Александр Зуев.Акция предназначена для компаний, зарегистрированных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, которые впервые открыли счет в МКБ с 1 по 30 сентября 2019 года, кроме тех, что были привлечены через партнерскую программу банка. Через три месяца ежемесячная абонентская плата в рамках пакета «Оптимальный» составит 2 990 руб., стоимость обслуживания будет оплачиваться в соответствии с действующими тарифами банка.