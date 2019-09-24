Зафир заявил, что политика США на Ближнем Восток за 40 лет не изменилась и осталась такой же двуличной
19:30 24.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о двуличности политики США на Ближнем Востоке. Об этом он написал во вторник на своей странице в "Твиттере".
"Израиль - единственное государство в регионе, которое обладает ядерным оружием. Политика США сегодня остается такой же двуличной, как и 40 лет назад", - написал Зариф. К своей записи он прикрепил ссылку на материал, в котором утверждается, что 40 лет назад израильские власти провели испытание ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитических дебатах высокого уровня на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что нельзя допустить продвижения Ирана по пути создания ядерного оружия и ракет.
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